Strażacy z powiatu brodnickiego i nowomiejskiego wyjeżdżali w nocy z 14 na 15 lipca kilkadziesiąt razy! Zobaczcie zdjęcia

W nocy z 14 na 15 lipca strażacy z powiatu brodnickiego wyjeżdżali do 54 zdarzeń związanych z usuwaniem konarów drzew oraz powalonych drzew w wyniku silnych wiatrów, 3 przypadków uszkodzenia dachów i 3 zalanych budynków, a strażacy z powiatu nowomiejskiego wyjeżdżali do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz do zerwanych linii energetycznych 23 razy. Strażacy z powiatu nowomiejskiego tuż po północy gasili także pożar drewnianej stodoły w Skarlinie, w której wnętrzu znajdował się pług, sadzarka do ziemniaków, rozsiewacz nawozu i brona. Pożar ten gasili do g. 4.15 strażacy z ośmiu zastępów straży pożarnej.

Strażacy z powiatu nowomiejskiego w środę o g. 17.30 ewakuowali także prewencyjnie, z uwagi na alerty pogodowe informujące o burzach, silnych wiatrach i intensywnych opadach deszczu, obóz harcerski w Gaju w gminie Biskupiec. Łącznie do Szkoły Podstawowej w Łąkorzu ewakuowano 60 harcerzy i 7 osób z kadry obozu.