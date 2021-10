Strażacy z Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego 21 października wyjeżdżali aż 37 razy, aby usuwać skutki silnego wiatru, a także gasili pożar

Jak przekazał nam mł. bryg. Piotr Rogowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie 7 z 37 zdarzeń do których w czwartek, 21 października wyjeżdżali strażacy z powiatu wąbrzeskiego dotyczyło uszkodzonych pokryć dachów. Były to najczęściej oderwane części papy, luźne płyty eternitowe czy dachówki, które strażacy umocowywali lub usuwali. Nie doszło do sytuacji, aby wskutek wiatru doszło do całkowitego zniszczenia konstrukcji dachu.

Pozostałych 30 zdarzeń, do których wyjeżdżali strażacy z powiatu wąbrzeskiego związanych było z usuwaniem powalonych drzew i konarów z dróg wojewódzkich, powiatowych oraz prowadzących do posesji.

Strażacy z powiatu wąbrzeskiego skutki silnego wiatru usuwali w czwartek, 21 października od g. 13 do g. 21, ale także w piątek, 21 października do g. 10.30 wyjeżdżali już sześć razy, m.in. do uszkodzonego opierzenia dachu czy złamanych drzew.