Strzelno. To były półkolonie "Lato w teatrze". Podczas ciekawych zajęć dzieci znalazły lekarstwo na ekranozę [zdjęcia]

Bardzo atrakcyjne okazały się półkolonie artystyczne "Lato w teatrze", zorganizowane w Strzelnie w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowanego za fundusze Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Hasło tegorocznej edycji projektu to "Wyobraźnia czyni cuda!".

Półkolonie w Strzelnie. Było wiele ciekawych zajęć

Dwudziestka czwórka dzieci w wieku 8-12 lat spotykała się codziennie w Domu Kultury w Strzelnie i w Ogrodach Norbertańskich, by wspólnie poszukiwać lekarstwa na ekranozę :) (łacińska nazwa to ecranosis multiplex). Jest to choroba charakteryzująca się zbyt długim przesiadywaniem przed ekranem komórki, komputera albo telewizora. Ekranoza sieje spustoszenie wśród mieszkańców Strzelna. Ludziom zanikają m.in. umiejętności rozmowy i zabawy, czytania książek i budowania przyjaźni. Jednak gromada dzielnych dzieci znalazła ratunek i sposób na stworzenie rzeczywistości podwórkowo-ogrodowej, w której ekranoza ginie.