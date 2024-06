Student poszedł do marketu w Bydgoszczy. Obsługiwała go sympatyczna kasjerka, prywatnie - rozwiedziona samotna matka. Dzieliło ich mnóstwo rzeczy, połączyła jedna miłość. Podobne historie dzieją się wśród nas.

Chłopak trafił do Bydgoszczy, gdy miał 20 lat, zdaną maturę i za sobą nieudany związek. Zaczął studiować. Mieszkał w akademiku, a zakupy robił w markecie. Bliżej było mu do osiedlowego sklepiku, ale lubił się przejść. Obsługę dyskontu tak samo lubił, zwłaszcza jedną kasjerkę. Tak często odwiedzał duży sklep, że już kojarzył, jakie sprzedawczyni ma zmiany w pracy. W godzinach jej pracy zjawiał się po sprawunki. Domyślał się, że jest starsza od niego, ale nie o 17 lat. Miał 22 lata, a ona 39. Spotykali się potajemnie. Dotychczas pojawiał się w sklepie niekiedy z kumplami. Później przychodził sam. Parę miesięcy po pierwszym spotkaniu student poznał nastoletniego syna kasjerki. Poza domem, nikt nie domyślał się, że tych dwoje dorosłych coś łączy. Rodzice sprzedawczyni nie wtrącali się w jej życie. W czasach, gdy ona jeszcze była w wieku studenta, wyjechali za granicę. Wciąż tam mieszkają i pracują.

Młody mężczyzna myślał, że krótko przed świętami Bożego Narodzenia powie swoim rodzicom o przyjaciółce. Sądził, że skoro tuż przed gwiazdką panuje fajny, sympatyczny nastrój, to i jego krewni zareagują na wiadomość fajnie, sympatycznie. Mylił się. Wybuchła awantura. Matka studenta jest kilka lat starsza od wybranki syna, ojciec w podobnym wieku. Kazali synowi zmienić uczelnię, no i miasto.

Majowy ślub

Syn nie posłuchał. Postawił wszystko na jedną kartę. Owszem, opuścił akademik, ale zamieszkał u narzeczonej i jej syna. Nadal studiował w Bydgoszczy kierunek, wybrany parę lat wcześniej. Para jeszcze na przełomie roku wspominała o ślubie, ale raczej w kontekście żartu. Kasjerka i student zdecydowali wczesną wiosną bieżącego roku, że pobiorą się w maju. Chociaż to podobno najpiękniejszy miesiąc roku, to - również podobno - śluby zawierane właśnie wtedy są skazane na niepowodzenie.

Ślub się odbył i to poza Bydgoszczą, w rodzinnej miejscowości kobiety. Świadkami pary młodej było małżeństwo nauczycieli, czyli przyjaciółka panny młodej oraz jej mąż. Oprócz nich, syna kasjerki i dwóch kolegów ze studiów, ze strony pana młodego, nikt inny nie pojawił się jako gość na ceremonii. Nikt inny bowiem nie został wtajemniczony. Żona i mąż właśnie obchodzą pierwszą miesięcznicę.

To nie była wakacyjna miłość, ale była (i jest) równie gorąca, jak ona. A skoro już o wakacyjnej miłości mowa - według serwisu Sympatia.pl, 60 procent z nas przyznaje, że przeżyło wakacyjną miłość. Blisko co drugi ankietowany twierdzi, że zdarzyło mu się takie uczucie więcej niż raz. Wakacyjna miłość częściej dopada mężczyzn (68 proc.) niż kobiety (58 proc.). Są i tacy, którzy mówią, że w tym przypadku różnice nie występują, ale panie są bardziej dyskretne niż panowie. Letnie znajomości to nie tylko romanse, które przestają być aktualne jesienią. Prawdziwe miłości, zapoczątkowane latem, również się zdarzają. Ani pora roku, ani pochodzenie, wykonywany zawód oraz wiek nie mają wówczas znaczenia. Te różnice wieku małżonków bywają spore.

Metryka bez znaczenia

Przyglądamy się danym za 2023 rok, przygotowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych w Bydgoszczy. W ubiegłym roku mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego po 50-tce wyszła za mężczyznę, który nie miał jeszcze 30 lat. Teoretycznie mogłaby mieć syna w jego wieku. Następna pani zbliżała się do swoich 30. urodzin, gdy na ślubnym kobiercu stanęła z 19-latkiem. Różnice nawet pokoleniowe występują także wśród par, gdy to mąż jest sporo starszy od żony. Pani, pochodząca z naszego regionu, która niedługo wcześniej ukończyła 30 lat, na męża wybrała pana, który miał ponad 60 lat. Z kolei mężczyzna w wieku 50 plus ożenił się z kobietą, która była po 20-tce. Rekord Polski w tym zakresie wynosi natomiast 60 lat. Należy on do Andrzeja i Kamili Łapickich. W 2009 roku aktor poślubił młodszą o 60 lat Kamilę Mścichowską, która jest teatrologiem. Łapicki zmarł w 2012 roku.

Student z Bydgoszczy, który związał się z kasjerką, czasami żartuje: - Przyszedłem do sklepu po pieczywo i piwo, a znalazłem żonę.

