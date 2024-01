Studniówka 2024 ZSN w Janowcu Wielkopolskim. Zatańczyli poloneza na sto dni przed maturą

Zanim rozpoczął się tradycyjny polonez uczniowie podziękowali swoich wychowawcom oraz dyrektor. Podziękowano także Krzysztofowi Napierale, nauczycielowi wychowania fizycznego, który przygotował uczniów do najważniejszego tańca wieczoru, poloneza.

- Kiedy cztery czy pięć lat temu pierwszy raz przyszyliście do naszej szkoły, zapewne mało kto wierzył, że ten czas tak szybko minie. Teraz kończycie ten etap w swoim życiu. Wyglądacie pięknie, dojrzale. Za chwilę będziecie podejmować swoje dorosłe, samodzielne decyzje. Życzę wam aby były one mądre, przemyślane, aby przyniosły wymierne efekty. Już niedługo zaczniecie mierzyć się ze światem i z zadaniami, sprawami, marzeniami. Nigdy nie rezygnujcie, nie poddawajcie się, walczcie. Pamiętajcie, że my w was wierzymy i trzymamy za was kciuki - powiedziała Anna Jedlińska, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim.