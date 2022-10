"Sukcesy uczniów są naszymi sukcesami". Gala z okazji Dnia Nauczyciela w Grudziądzu [zdjęcia]

- To czas podziękowań za waszą trudną pracę. To bardzo odpowiedzialne zadanie. To misja, podczas której są trudne momenty, ale też takie które dają satysfakcję - do zebranych podczas Gali z okazji Dnia Nauczyciela zwracał się Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

I z pewnością właśnie satysfakcją są nagrody, medali i wyróżnienia dla nauczycieli za ich trud i wkład w kształcenie dzieci i młodzieży. - Gdy dowiedziałam się o nagrodzie byłam zaskoczona, ale też ta wiadomość była dla mnie dużą radością gdyż moja praca została dostrzeżona przez innych - przyznaje Wioleta Kempska, dyrektor SP nr 3 przy ul. Narutowicza która otrzymała Nagrodę Prezydenta Grudziądza. Jak przed niemal każdą szkołą tak i przed tą, w ostatnim czasie stanęło wiele wyzwań: pandemia i nauczanie zdalne, przyjęcie małych Ukraińców uchodźców wojennych. Jak ten czas wspomina dyrektor Kempska? - Nie mieliśmy wytycznych jak działać, wszystko działo się nagle. Musieliśmy wypracować sobie własne metody pracy. Zarówno rodzice, uczniowie i my ... wszyscy byliśmy zdezorientowani, niespokojni, niepewni ale cieszę się że te trudne sytuacje udało się nam zażegnać, wesprzeć wszystkich którzy tej pomocy potrzebowali.

Gala z okazji Dnia Nauczyciela podczas której wręczono m.in. nagrody prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom grudziądzkich placówek edukacyjnych odbyła się w auli Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Piotr Bilski

Wioleta Kempska w rozmowie z "Pomorską" zapytana o to w jakim kierunku zmierza polska szkoła szczerze odpowiada: - Szkoła jest nad dużą przepaścią ze względu na wszystkie zmiany, które w ostatnim czasie nas zaskakują, budzą w nas niepewność i niezadowolenie. Nauczyciel jest bardzo trudnym zawodem, ocenianym właściwie przez całe społeczeństwo: uczniów, rodziców, przełożonych. Każdemu wydaje się że wie lepiej jak powinno być, a pomimo tego że kończymy studia, dokształcamy się cały czas, nabywamy doświadczenia to każdy daje sobie prawo do tego aby nas pouczać, nie wierzyć nam. Dlatego wsparciem są takie momenty jak dzisiejsza gala gdzie odbieramy nagrody, a także gdy przychodzą rodzice i uczniowie dziękując nam za pomoc. To jest dla nas sygnał, że to co robimy ma sens. Wydaje mi się, że jeżeli zmiany nie pójdą w dobrym kierunku, nie będą zauważane postulaty nauczycielskie to w naszej polskiej szkole nie będzie dobrze.