Świetna forma Natalii Maliszewskiej w Dordrechcie

Właśnie z powodu kwalifikacji olimpijskich Polka w tegorocznym Pucharze Świata walczy o jak najwyższe miejsca na trzech dystansach – 500, 1000 i 1500 metrów – a także w sztafetach.

– Cieszy mnie to, że ten dystans tysiąca pięciuset metrów nie jest już aż tak straszny, ale też wiem, że pomogło mi to, że bardzo ciężko trenowałam pod tysiąc metrów. To pomogło mi na dłuższym dystansie, ale też pomogło sztafecie i teraz mogę powiedzieć, że tak naprawdę trzy dystanse to jest zasięg, który mnie kwalifikuje. Może nie mnie oficjalnie, ale Polskę na igrzyska olimpijskie, a to także jest niesamowita wiadomość – dodaje najlepsza polska zawodniczka.

Maliszewska przyznaje, że choć z Dordrechtu ma dobre wspomnienia, bo przecież w 2019 roku zdobyła tutaj mistrzostwo Europy, to nie myśli o kolejnym wygraniu Pucharu Świata. A ma na to duże szanse, bo na dystansie 500 metrów jest druga.