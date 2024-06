Świetne przejazdy Polaków w pierwszym dniu PŚ w Krakowie!

Dla polskiej reprezentacji, która niedawno w Pradze zakończyła krajowe, wewnętrzne kwalifikacje olimpijskie, start w Krakowie to doskonała okazja nie tylko na zaprezentowanie się przed własną publicznością, ale i ostatnie testy przed najważniejszymi zawodami sezonu. Przypomnijmy, że prawo startu na igrzyskach we Francji wywalczyli Klaudia Zwolińska, Mateusz Polaczyk i Grzegorz Hedwig.

– Ostatni PŚ w Pradze wieńczył walkę o nominacje olimpijskie. To był wymagający czas zarówno dla zawodników, jak i dla sztabu i wszystkich osób związanych ze slalomem. W Krakowie przychodzi moment wyczyszczenia głów, ale to też moment na rozpoczęcie ciężkiej pracy przed igrzyskami. Nie lubię pompowania balonika, dla mnie liczy się to, żeby zawodnicy, dopływając do mety, mieli świadomość, że zrobili wszystko, co mogli, i te przejazdy były na miarę ich możliwości. A możliwości mają takie, że naprawdę potrafią sięgać wysoko. Stać nas na medale, co pokazaliśmy w Lublanie i Pradze. Postaramy się dać kibicom wiele radości – zapewniał Jakub Chojnowski, trener główny reprezentacji Polski w slalomie kajakowym i kayak crossie.