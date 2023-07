Świetne wyniki podczas 2. Memoriału Wiesława Czapiewskiego. Sułek siódma

– Przyznam szczerze, że nie lubię widnieć w środku stawki. Widząc, że dziewczyny mi „odjeżdżają”, śledziłam sytuację na telebimie. Mając świadomość, że zostało 500 metrów do mety, a powoli słabnę, nie chciałam kończyć rywalizacji z wolnym czasem. Dałam z siebie wszystko, ale postanowiłam zejść ze sceny pokonaną. Nie widziałam sensu dalszej rywalizacji, zwłaszcza że wynik byłby daleki od mojego rekordu życiowego. Przyzwyczaiłam kibiców do dobrych rezultatów i wolę dalej tak ich rozpieszczać – wyjaśnia Sułek.

– Zrobiłam tyle, ile mogłam i na ile pozwalało mi zdrowie. Skok w dal był bardzo optymistyczny w porównaniu do startu w mistrzostwach Polski, gdzie była istna męczarnia. W Bydgoszczy były z mojej strony skoki powyżej 6 metrów, nawet dobrze pokonywałam rozbiegi. To duży pozytyw, że mój organizm zaczyna reagować na leczenie. W rzucie oszczepem próbował sił z krótkiego rozbiegu. Było to 40 metrów, co zwiastuje, że w dalszej części sezonu uda mi się dołożyć do tego wyniku – wierzy Sułek.

Podczas niedzielnej rywalizacji dziesięcioboistów swoje „pięć minut” mieli też reprezentanci Polski. Konkurs rzutu dyskiem wygrał siódmy po pierwszym dniu memoriału Rafał Horbowicz (Warszawianka, 46,82 m), który następnie w skoku o tyczce zajął wysokie, czwarte miejsce (4,60 m). Stawce dziesięcioboistów długo przewodził Szwajcar Finley Gaio. Piąty zawodnik zeszłorocznych ME w Niemczech pożegnał się z fotelem lidera po rzucie oszczepem. Najdalszą próbę w tej specjalności oddał Czech Adam Helcelet, obejmując tym samym prowadzenie w memoriale. W ostatniej z konkurencji – biegu na 1500 metrów – obejrzeliśmy zwycięstwo drugiego z Polaków. Paweł Wiesiołek (Warszawianka) po wspaniałym finiszu pokonał jako pierwszy linię mety z najlepszym czasem w sezonie (4:35.44). Klasyfikację dziesięcioboju wygrał Niemiec Kai Kazmirek (8038 pkt) przed Helceletem (8034 pkt) i Litwinem Edgarasem Benkunskasem (7947 pkt). Horbowicz, najlepszy z Polaków, był piąty (7717 pkt). Na siódmej pozycji został sklasyfikowany Wiesiołek (7575 pkt).