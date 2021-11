Święto Niepodległości w Grudziądzu. Jak obchodzić będziemy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Grudziądzu? [plan imprez]

Narodowe Święto Niepodległości 2021 w Grudziądzu

Narodowe Święto Niepodległości dla wielu grudziądzan od lat kojarzyło się przede wszystkim z okazją do zwiedzenia cytadeli. W ubiegłym roku, gdy obchody z powodu pandemii koronawirusa były bardzo skromne - ograniczone tylko do uroczystości patriotycznych - bramy twierdzy były zamknięte. I zamknięte - z tego samego powodu - pozostaną także w czwartek, choć w tym roku obchodom rocznicy towarzyszyć będzie kilka wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Zamiast do Cytadeli, będzie można wybrać się do Fortu Wielka Księża Góra.