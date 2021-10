Szczepionkobus jeździ po powiecie brodnickim. Można się szybko zaszczepić bez problemu z dojazdem do przychodni

Jeszcze przed zaplanowaną na g. 9 konferencją wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau powiedział, że wskutek tego, że ludzie chorzy na COVID-19 umierają w ciszy, nie działa to na wyobraźnię wielu osób, dlatego nie są oni przekonani co do tego, że potrzebne są szczepienia. - Granicą wolności jest to, żeby nie szkodzić drugiemu. Natomiast tutaj chyba trochę przekraczamy tę granicę wolności - powiedział w nawiązaniu do liczby osób, która wciąż jest niezaszczepiona.

Podczas konferencji wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau powiedział:

- Jesteśmy dziś w powiecie brodnickim. Rozpoczynamy tygodniowy okres szczepień, korzystając ze znakomitej bazy naszego szczepionkobusa. Bardzo nam zależy na tym, aby w tym powiecie, a zwłaszcza w gminie Brodnica, która okala miasto Brodnicę rozpocząć tę akcję.

Jak dodał wójt gminy Brodnica Adam Zalewski, gmina Brodnica zorganizowała szczepionkobus w odpowiedzi na głosy niektórych mieszkańców, którzy brak zaszczepienia tłumaczą problemami z dojazdem do przychodni.