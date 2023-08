Szerszenie - tak należy zachować się po ugryzieniu szerszenia. Te owady są teraz najbardziej aktywne

Zobacz w galerii co zrobić gdy szerszeń wleci do mieszkania, jak usunąć gniazdo szerszeni i co należy zrobić po użądleniu szerszenia?

Szerszenie są najbardziej aktywne latem. W wakacje roje tych owadów osiągają największą liczebność. Owady intensywnie poszukują pokarmu. Mogą być uciążliwe i niebezpieczne dla człowieka. Co zrobić gdy szerszeń wleci do mieszkania? Jak usunąć gniazdo szerszeni? Co należy zrobić po użądleniu szerszenia?

Jak wygląda szerszeń?

Szerszeń jest największym w Polsce owadem z rodziny osowatych. Można wyodrębnić aż 26 gatunków. Szerszenie europejskie, które występują w Polsce, mają rudoczarną głowę i żółty odwłok w czarne pasy. Barwa szerszeni jest różna w regionach, w jakich występują. Zależy też od stopnia rozwoju i płci owada. Królowa ma długość około 25-35 mm, samiec 21-23 mm, a robotnica od 17 do 24 mm. Zobacz w galerii co zrobić gdy szerszeń wleci do mieszkania, jak usunąć gniazdo szerszeni i co należy zrobić po użądleniu szerszenia.

Co zrobić gdy ugryzie szerszeń?

Objawy użądlenia szerszenia europejskiego: obrzęk

ból

zaczerwienienie

świąd i odczyn zapalny skóry

osoby uczulone na jad błonkoskrzydłych mogą mieć wstrząs anafilaktyczny, który zagraża zdrowiu i życiu. Mogą pojawić się takie dolegliwości, jak: duszności, ból w klatce piersiowej, dreszcze, ból brzucha, biegunka, wymioty i nudności, zawroty głowy, zaburzenia mowy, osłabienie, niepokój

Szerszeń wstrzykuje mniej niż 0,2 mg jadu za każdym użądleniem. Dawka śmiertelna to od 10 do 90 mg na kilogram ciała. Potrzeba więc od kilku lub kilkunastu użądleń, by zabić człowieka. Po ukąszeniu szerszenia najlepiej przemyć skórę wodą z mydłem lub środkiem antyseptycznym. Można przyłożyć lód (zawinięty w jakiś materiał), by zmniejszyć opuchliznę oraz posmarować maścią antyhistaminową. Warto też przyjąć doustnie leki zmniejszające odczyn alergiczny. W przypadku dolegliwości ogólnoustrojowych, należy skorzystać z porady lekarza.

Gniazdo szerszeni – jak usunąć?

Szerszenie budują gniazda z masy papierowej. Wytwarzają ją samodzielnie z cząsteczek próchniejącego drewna i śliny. Gniazdo szerszeni wygląda jak duża, papierowo-drewniana bryła o bliżej nieokreślonym kształcie. Może mieć średnicę nawet 50 cm i pomieścić nawet 700 robotnic.

Drzewa, dziuple, poddasza, strychy i szczeliny w murze – to najczęstsze miejsca budowania gniazd szerszeni.

Szerszenie odstraszają ostre zapachy. Nie lubią lawendy, pelargonii oraz czosnku. Warto mieć te rośliny na balkonach i tarasach, by zniechęcić szerszenie do budowy gniazd. Jeśli już gniazdo powstało, warto skorzystać z pomocy w jego usunięciu oferowanej przez profesjonalne firmy. Koszty zwykle wahają się od 100 do 350 zł. Straż pożarną można wzywać tylko wtedy, gdy jest zagrożenie życia człowieka lub gdy gniazdo jest w okolicy budynków użyteczności publicznej. Jeśli chcemy samodzielnie usunąć gniazdo, musimy mieć pewność, że nie jesteśmy uczuleni. Do pozbycia się gniazda pomocne mogą być gaśnice na szerszenie lub inne preparaty przeznaczone do zwalczania szerszeni na odległość. Pozwalają skutecznie zwalczyć owady z odległości 5-7m. Kolejnego dnia po użyciu środka owadobójczego, po zmroku, podchodzimy do gniazda spokojnie i cicho, z workiem na śmieci z grubej folii. Zakrywamy nim gniazdo i odłączamy od powierzchni, do jakiej jest przymocowane. Zamykamy worek, umieszczamy w koszu na śmieci ze szczelnie dopasowaną pokrywą, z dala od domu.

Błędy przy usuwaniu gniazd szerszeni: palenie gniazda – jest ono łatwopalne, więc jest duże ryzyko pożaru. Ponadto nie zabija wszystkich owadów i może wywołać ich agresywność

zalanie gniazda – owady stają się agresywne i zaczynają atakować. Woda może spowodować szkody (stropów, sufitów etc.)

strącanie – metoda niebezpieczna, ponieważ naraża na atak

Co robić gdy szerszeń wleci do domu?

Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów i krzyczeć przy szerszeniach, bo może to sprowokować je do ataku. Jeśli chcemy się zbliżyć do owada, by wygonić go z domu, ubierzmy się szczelnie, w co najmniej dwie warstwy, koniecznie zabezpieczamy szyję i głowę. Absolutnie nie zakładamy jaskrawych kolorów. Otwieramy szeroko okno. Jest szansa, że szerszeń sam opuści mieszkanie. Możemy też spróbować go zagonić do okna, np. gazetą lub szalem, ścierką. Są także spraye przeciwko szerszeniom oraz rakietki elektryczne do zwalczania owadów, które można kupić w marketach budowlanych.

Pułaskiego kamienice - konserwator zabytków Daniel Gibski