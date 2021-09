Szkoły w regionie organizują wycieczki dla uczniów i nadrabiają czas stracony przez pandemię

Pandemia COVID-19 spowodowała, że przez wiele miesięcy poprzedniego roku szkolnego nie było możliwości zorganizowania klasowych spotkań czy też wycieczek. Sytuacja ta zmieniła się na przełomie maja i czerwca, gdy nauka zdalna się skończyła, a uczniowie wrócili do stacjonarnych lekcji. Wtedy też część szkół postanowiła wykorzystać nadarzającą się okazję do integracji dzieci i młodzieży, pod warunkiem przestrzegania wytycznych sanitarnych. Obecnie również można organizować wycieczki szkolne, stosując się do obostrzeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej. Zalecane są przede wszystkim wyjścia na zewnątrz.