Sztuka trzymania za rękę, chwilę przed końcem - recenzja filmu "Johnny" w reż. Daniela Jaroszka

To samo pewnie mógłby usłyszeć Dawid Ogrodnik, gdyby ktokolwiek odważył się temu niesamowitemu aktorowi zadać pytania: po diabła utyłeś 30 kilogramów, niszczyłeś sobie oczy wkładając okulary grubości denka butelki (drobne -17 dioptrii), dewastowałeś stawy biodrowe powłócząc nogą i sepleniłeś jak Jan. Przecież wystarczyło zagrać. Nie!

Tego, co pokazuje w filmie „Johnny” Dawid Ogrodnik nie da się zagrać. Dawid stał się ks. Janem Kaczkowskim, takim jakim on był przez ostatnie lata swojego życia, z wszystkimi blaskami i cieniami. Dawid nim jest! Dawid to Jan 1:1. Tam na ekranie, ale ponoć był nim cały czas w trakcie kręcenia filmu; nie wychodził z roli. Tak potrafią tylko najwięksi, tytani kina i to widać od razu na ekranie.

Podczas polskiej prapremiery „Johnny’ego” (mamy niesamowite szczęście do premierowych prezentacji obrazów, których współproducentem jest bydgoska grupa Moderator Inwestycje) reżyser filmu, Daniel Jaroszek opowiadał, że kiedy pierwszego dnia przyszło ekipie kręcić od razu „na pełnej petardzie” - cytując Jana - zaczęli od sceny umierania pana Józefa. Ten obraz boli, jak bolało odchodzenie tego steranego życiem człowieka. Kamera. Dawid zaczął się modlić. Piotr Trojan, jako Patryk (film jest jego opowieścią o sobie i Janie) złapał pana Józefa za drugą rękę... I zrobiło się coś, czego nikt nie umiałam nawet nazwać. Po 20 minutach - klaps. Dawid wypadł na zewnątrz i się rozsypał, Piotr - płakał, a cała ekipa rosłych facetów miała łzy w oczach, po papierosy sięgnęli ci, którzy od lat nie palili.