Tak będzie wyglądać nauka stacjonarna od września - zasady dotyczące egzaminów i rekrutacji

Zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2021/2022 znalazły się w nowym rozporządzeniu, podpisanym właśnie przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. MEiN wyjaśnia, że dzięki temu młodzież będzie miała więcej czasu na przygotowanie się do egzaminu. Ponadto uczniowie nie będą musieli pisać egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego (do wyboru byłaby biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia).

– Maj jest lepszym terminem na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty niż kwiecień - mówi Marek Wódecki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku. – Gdy w kwietniu odbywał się egzamin gimnazjalny, część uczniów nie przykładała się już później do nauki, a niektórzy chodzili na lekcje w kratkę. Termin majowy spowoduje, co prawda, że uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach na początku lipca, a to z kolei będzie skutkować przesunięciem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na wakacje, tak jak było to w tym roku.