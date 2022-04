Tak było na Akcji Eskapada 2022 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z darmowego zwiedzania

- ESKAPADA. Poznaj swój region z przewodnikiem, to największe w Polsce święto wycieczek. Przez dwa wiosenne dni wspólnie odkrywamy nasze piękne i spokojne województwo. Jest to tym ważniejsze teraz, gdy zaskakują nas przerażające wydarzenia wojenne. W naszym kochanym Kujawsko – Pomorskiem chcemy w tym roku przywitać specjalnych gości, których tak wielu ostatnio do nas przybyło. Wybrane oprowadzania zaplanowano w języku ukraińskim - informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu.