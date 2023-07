Tak było na spacerze z przewodnikiem PTTK wzdłuż Trynki w Grudziądzu. Kiedy następne? [zdjęcia, terminy, tematy]

W niedzielę, 2 lipca rozpoczął się cykl spacerów po Grudziądzu z przewodnikiem PTTK

"Spacery z przewodnikiem PTTK" to znakomita okazja, aby bezpłatnie zwiedzić kawałek Grudziądza i poznać jego historię. Spotkania organizowane są co tydzień, w niedziele. Nie trzeba się na nie zapisywać, wystarczy przyjść we wskazane miejsce zbiórki.

Udział w takich spacerach jest atrakcją dla grudziądzan, którzy nie zawsze znają historię swojego miasta, ale także turystów, którzy odwiedzają Grudziądz.

Cykl "Spacerów z przewodnikiem PTTK" zaplanowanych na wakacje i lato 2023 zainaugurował w niedzielę, 2 lipca, marsz wzdłuż kanału Trynka. Od jego ujścia do Wisły do Ogrodu Botanicznego grupę około 70 chętnych poprowadził Grzegorz Machaj, przewodnik PTTK.