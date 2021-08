Tak było na XII Jarmarku Świętego Mateusza w Wałdowie [zdjęcia] Sandra Szymańska

Występy lokalnych zespołów artystycznych, kapeli góralskiej, moc atrakcji dla dzieci i swojskie jadło - tak można w skrócie opisać to, co działo się na Jarmarku św. Mateusza w Wałdowie w gminie Sępólno Krajeńskie. Była to już dwunasta edycja tej cyklicznej imprezy, organizowanej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wałdowie.