Tak dziś wygląda Jane Seymour - Doktor Quinn" i dziewczyna Bonda ma już 73 lata. Mamy zdjęcia!

Początki i pasje Jane Seymour

Jane Seymour przyszła na świat 15 lutego 1951 roku w pobliżu Londynu. Ma polskie korzenie - jej dziadek był pochodzenia polskiego. Już jako dziecko marzyła o karierze baletnicy, a jej miłość do tańca zaowocowała debiutem na scenie London Festival Ballet w wieku zaledwie 13 lat. Kontuzja kolana sprawiła, że postawiła na aktorstwo.

Jane Seymour to aktorka, którą wiele osób kojarzy z roli dr Quinn. Już wtedy wszyscy zachwycali się jej urodą. Jak dzisiaj wygląda gwiazda? Odpowiedź jest prosta – prawie tak samo, jak w popularnej…

Przełom w karierze Jane Seymour

Jej aktorski debiut miał miejsce w 1969 roku, gdy pojawiła się jako chórzystka w filmie muzycznym "Och, jaka piękna wojna!". Rok później zagrała swoją pierwszą główną rolę jako Lillian Stein w "The Only Way". Jednak prawdziwym przełomem w jej karierze było wcielenie się w postać dziewczyny Jamesa Bonda u boku Rogera Moore’a w filmie "Żyj i pozwól umrzeć". Film ten zapewnił jej nie tylko rozpoznawalność, ale także stałe miejsce w historii kina.