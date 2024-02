Tak karmią w szpitalach. Oto co dostają do jedzenia chorzy w szpitalu OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Jedzenie w szpitalu to coraz częściej budzi kontrowersje. Niektóre posiłki są niskiej jakości, a do tego podane w sposób nieapetyczny, sprawia że pacjencie nie chcą spożywać posiłków. Dieta w chorobie powinna odgrywać bardzo ważną rolę, jednak szpitale coraz częściej borykając się z finansowymi kłopotami oszczędzają miedzy innymi na posiłkach. Zobaczcie co jedzą pacjencie w szpitalach.