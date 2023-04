Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z ROW Rybnik [dużo zdjęć]

Kolejny mecz żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz rozegrają za tydzień, na wyjeździe. Ich rywalem w 4.rundzie I ligi będzie Falubaz Zielona Góra. Na swój tor wrócą w 5. kolejce - 7 maja podejmą Wybrzeże Gdańsk.

W tym sezonie bydgoscy kibice liczą, że drużyna włączy się do walki o awans do PE Ekstraligi. Co więcej, że awansuje i po latach przerwy znów będzie ścigać się w elicie. Abramczyk Polonia jest zaliczana do grona faworytów, ale kandydatów do pierwszego miejsca jest więcej. Najgroźniejszym przeciwnikiem wydaje się być Falubaz Zielona Góra, ale cała liga powinna być wyrównana i bardzo ciekawa.