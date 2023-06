Tak kiedyś wyglądał Michał Szczygieł, finalista programu "The Voice of Poland". To już nie ten sam 18-latek!

Michał Szczygieł, 24-latek pochodzący z Nowej Wsi pod Nowym Sączem to już ceniony wokalista. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu dał się poznać milionom Polaków w 2017 r., kiedy to wziął udział w ósmej edycji hitowego programu TVP2 „The Voice of Poland”. W przesłuchaniach w ciemno zaśpiewał utwór Kamila Bednarka „Sailing” i trafił do drużyny Andrzeja Piasecznego. Pod jego skrzydłami dotarł do finału programu, a ostatecznie zajął trzecie miejsce.