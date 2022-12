Tak mieszka i żyje na co dzień Patryk Vega. Luksusowe życie słynnego reżysera

Filmy wyreżyserowane przez Patryka Vegę mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Niezależnie od tego, czy sympatyzujemy z jego twórczością, czy nie, trzeba przyznać, że obecnie jest on jednym z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych polskich reżyserów. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Patryk Vega. Oto luksusowe życie słynnego reżysera. Szczegóły na kolejnych slajdach galerii >>>

AKPA