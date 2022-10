Tak mieszka i żyje na co dzień Sara James. Oto zdjęcia z jej rodzinnego domu

Sara James to młoda i utalentowana gwiazda młodego pokolenia. Idolka nastolatek na co dzień mieszka w rodzinnym domu w Ośnie Lubuskim. W mediach społecznościowych chwali się zdjęciami nowych osiągnięć muzycznych, ale nie brakuje tam także fotografii obrazujących, jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie w naszej galerii fotki z wnętrza domu Sary James!

AKPA