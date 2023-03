Tak możesz wyczyścić biżuterię: srebrną, złotą, sztuczną z kamieniami lub perłami. Oto najlepsze domowe sposoby

Jak wyczyścić srebrną i złotą biżuterię?

W takim przypadku nie trzeba od razu się jej pozbywać, a wystarczy wyczyścić ją domowymi sposobami. Są one nie tylko tanie i nie wymagają użycia trudno dostępnych środków, ale też są proste w wykonaniu. Biżuteria będzie po nich lśnić i wyglądać jak zupełnie nowa.

Domowe sposoby na wyczyszczenie biżuterii

Na rynku można bez problemu znaleźć różnego rodzaju preparaty do czyszczenia biżuterii. Są to płyny, jednorazowe gaziki, ściereczki. Nie zawsze jednak można je łatwo dostać, ponadto, wiąże się to z dodatkowymi kosztami.