Tak teraz wygląda Madonna. 64-letnia piosenkarka zszokowała fanów: "Co jej się stało? Nie wygląda jak Madonna!" [zdjęcia]

Madonna, a właściwie Madonna Louise Ciccone urodziła się 16 sierpnia 1958 roku w Bay City. Ta amerykańska piosenkarka popowa, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna, tancerka, aktorka, producentka filmowa, reżyserka, scenarzystka, projektantka mody, pisarka, przedsiębiorczyni i filantropka uchodzi za ikonę popkultury. Od zawsze znana była z przełamywania barier obyczajowych i budziła kontrowersje. Madonna zaliczana jest do grona najpopularniejszych muzyków w historii - nazywana jest "Królową Popu".Madonna opublikowała zdjęcia i nagrania na Instagramie i Tik Toku. 64-letnia artystka zszokowała fanów. Na pierwszy rzut oka trudno ją rozpoznać. "Gdyby nie podpis, to w życiu bym nie zgadła, że to Madonna!", "Trochę taki Marilyn Manson", "Co ci się stało? Już nawet nie wyglądasz jak Madonna! Zatrzymaj się!" - komentują fani Madonny.

Tak teraz wygląda Madonna

Madonna opublikowała w mediach społecznościowych nagranie oraz zdjęcia, na których nie przypomina samej siebie. Królowa popu jest nie do poznania. Fani nie mogą uwierzyć w to, co zobaczyli.

Internauci nie kryją zdumienia wywołanego przez niekorzystną metamorfozę wokalistki. Fani Madonny nie pozostali obojętni na szokujące zdjęcia i nagrania. Pojawiło się mnóstwo komentarzy:

- Gdyby nie podpis, to w życiu bym nie zgadła, że to Madonna!

- Trochę taki Marilyn Manson.

- Przestań z tymi procedurami dziewczyno!! Jestem w tym samym wieku co Ty, a TY już nie wyglądasz jak TY!! Nie wyglądasz już jak Madonna. Tak bardzo zmieniłaś się na zewnątrz, że równie dobrze możesz zmienić imię, bo to już do Ciebie nie pasuje. Byłem Twoim fanem od dzieciństwa i szanowałem wszystko, co zrobiłeś w swojej karierze, ale - z całym szacunkiem - Twój zewnętrzny stan mnie przeraża. Nie poznaję Cię już i nie mogę zrozumieć, kim jesteś teraz.

- To nie jest Madonna.

- Przepraszam, ale wyglądasz jak ten wokalista heavy rockowy Manson! Wy celebryci przesadzacie z operacjami plastycznymi nie do poznania! Starzenie się jest dobre, to znak, że żyjemy, gdzie tak wiele osób nie ma możliwości, by tego dożyć. Zaakceptuj to, mniej boli! Byłaś taka piękna...

- Wyglądasz jak inna osoba. Między innymi takie komentarze pojawiają się pod ostatnim nagraniem opublikowanym na oficjalnym kanale Madonny na Instagramie.

Madonna, a właściwie Madonna Louise Ciccone urodziła się 16 sierpnia 1958 roku w Bay City. Ta amerykańska piosenkarka popowa, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna, tancerka, aktorka, producentka filmowa, reżyserka, scenarzystka, projektantka mody, pisarka, przedsiębiorczyni i filantropka uchodzi za ikonę popkultury. Od zawsze znana była z przełamywania barier obyczajowych i budziła kontrowersje.

Madonna zaliczana jest do grona najpopularniejszych muzyków w historii - nazywana jest "Królową Popu". Prywatnie Madonna ma sześcioro dzieci, w tym dwoje biologicznych i czworo adoptowanych Malawijczyków. Jak teraz wygląda Madonna? Czym tak bardzo 64-letnia gwiazda szokowała swoich fanów?