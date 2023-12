Tak ubiera się Roksana Węgiel. Efektowne i seksowne stylizacje młodej gwiazdy muzyki

Muzyka to jednak nie jedyne mocne narzędzie w jej rękach. Można śmiało powiedzieć, że świeżo upieczona osiemnastolatka od pierwszych chwil medialnego błysku świetnie odnalazła się w świecie show - biznesu. Roksana Węgiel przez lata przeszłą sporą metamorfozę.

Roksana Węgiel to ambasadorka marki Tezenis. Firma ta słynie z produkcji i sprzedaży bielizny, strojów kąpielowych oraz wyrobów pończoszniczych.

Roxe stawia na coraz "doroślejsze" stylizacje. 18-letnia wokalistka pozuje do zdjęć w strojach, które nie wszystkim jej fanom się podobają. - Szczerze mówiąc, jakoś mało mnie to interesuje. Wybieram te stylówki, wychodzę w nich, bo się w nich dobrze czuję. Nie interesuje mnie to, jak zareagują na to inni ludzie. Jak się komuś podoba, to jest mi bardzo miło, a jak nie to trudno, nic nie zrobię z tym - powiedziała w rozmowie z magazynem "Party".