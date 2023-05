Tak w młodości wyglądała Anna Jantar. Mama Natalii Kukulskiej urzekała swym głosem

Największe przeboje Anny Jantar

Jak zginęła Anna Jantar?

27 grudnia 1979 wyleciała w trasę koncertową do Stanów Zjednoczonych. 12 marca wystąpiła w klubie „Zodiac” w New Jersey - to był jej ostatni koncert przed śmiercią. Zginęła podczas podróży powrotnej do Polski, z Nowego Jorku do Warszawy, 14 marca 1980, w katastrofie samolotu Ił-62 „Mikołaj Kopernik”. Po jej śmierci lekarz medycyny sądowej, przekazał jej matce mały różaniec, który Jantar trzymała w zaciśniętej dłoni podczas katastrofy. Na ceremonię pogrzebową przybyło około 40 tysięcy osób.