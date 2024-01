Tak wygląda córka Borysa Szyca. Sonia skończyła 19 lat i jest piękną kobietą JG

Borysa Szyca nie trzeba nikomu przedstawiać, to jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. We wrześniu skończył 45 lat. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że aktor w młodym wieku został ojcem. Jego córka Sonia ma już 19 lat! Młoda kobieta zachwyca urodą - zobacz zdjęcia. Bardzo jest podobna do ojca?