Tak wygląda dom Pani Marii po Totalnych Remontach Doroty Szelągowskiej [zdjęcia]

Dom pani Marii Niemyjskiej z Brodnicy przeszedł Totalne Remonty Szelągowskiej! Projektantka całkowicie zmieniła układ pomieszczeń, dzięki czemu jest teraz praktycznie i wygodnie, o czym zapewnia sama bohaterka programu.

Totalne remonty Szelągowskiej to program, w którym znana projektantka wnętrz remontuje domy osób, które są w trudnej sytuacji, a mimo to znajdują zawsze czas by pomagać innym. Bliscy i rodzina zgłaszająca bohatera do programu w ten sposób chce podziękować tym wyjątkowym osobom za to, co robią w życiu. Tym razem Dorota Szelągowska pomagała pani Marii. Zobaczcie, co z tego wyszło i jak po remoncie wygląda jej dom!