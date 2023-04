Tak wygląda dziś Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową

Joanna Michalska urodziła się w 1967 roku w Warszawie.

- Tak naprawdę to była decyzja ostatniej chwili. Wiele lat byłam namawiana do tego przez znajomych, a zwłaszcza przez przeuroczą sąsiadkę, która sukcesywnie mówiła: "Asia, startuj, startuj, startuj, Spróbuj". Dziękuję jej za to - wspominała Joanna Michalska w programie Pytanie na śniadanie w TVP 2.

Wystartowała i odniosła olbrzymi sukces. Została Miss Polonia. Zdobyła też inne tytuły:

Zdobyła Koronę Miss Polonia, a w nagrodę dostała mercedesa 190d oraz trzy zestawy do odbioru telewizji satelitarnej. Mercedesa sprzedała, jeden zestaw przekazała na rzecz domu dziecka, a drugi - zamieniła na odtwarzacz wideo.

Całkiem dobrze poszło jej również na międzynarodowych konkursach piękności. Na Miss International 1991 dotarła do finałowej piątki. Tuż po zdobyciu tytułu Miss Polonia zagrała w filmie "Ernestyna", który otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmowym w Cannes. W 2005 roku wstąpiła do Samoobrony. Startowała do Rady Miasta Warszawa i do Sejmu. Bezskutecznie.