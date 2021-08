Tak wygląda nowa droga w Płonnem. Zobacz zdjęcia

NOWE Jakie kwiaty sadzić jesienią? Te gatunki będą zdobiły taras i ogród aż do przymrozków

Jakie kwiaty jesienią posadzić w ogrodzie, na tarasie i balkonie? Podpowiadamy, po jakie rośliny sięgnąć, by zdobiły otoczenie do późnej jesieni. Jesienne kwiaty to nie tylko chryzantemy, a i tych mamy sporo odmian, które różnią się kształtem kwiatów oraz ich wielkością.