Tak wyglądają najpiękniejsze kobiety z Instagrama. Słowiański typ urody nie jest tu jedyny! [zdjęcia]

Również fryzury, odcienie włosów dobiera się do typu urody, karnacji. Często u fryzjerki słyszymy, "jest pani jesienią, ten odcień najbardziej będzie pasował" albo "ten odcień świetnie rozpromieni twarz".

Jeśli chodzi o typy urody z uwzględnieniem pór roku, mamy kobiety wiosny, lato, jesień i zimę. Jeśli dana osoba jest dla przykładu wiosną, mówi się, że pasują do niej stroje i makijaż w określonych kolorach.

Kosmetolożka o typach urody kobiet

Autorką obowiązującego do dziś podziału na typy urody uwzględniające pory roku jest amerykańska kosmetolożka Carole Jackson, która w latach 80. wydała na ten temat książkę. Jej pomysł na analizę kolorystyczną opartą na barwach właściwych wiośnie, lecie, jesieni i zimie szybko zyskał na popularności. Co ważne, kategoryzacja typów urody odnosi się nie tylko kobiet, ale także do mężczyzn - czytamy na NaszeMiasto.pl