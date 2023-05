Tak zmieniał się Klaudiusz Ševković z Big Brothera. Gwiazda programu TVN wróciła do showbiznesu

Klaudiusz Ševković popularność zawdzięcza przede wszystkim reality show "Big Brother" z 2001 roku. By wziąć udział w programie, przeprowadził się z Niemiec do Polski. Klaudiusz cieszył się dużą sympatią widzów. Ostatecznie zajął w "Big Brotherze" piąte miejsce. Pierwsze miejsce zajął nieżyjący już Janusz Dzięcioł.

Do udziału w 1 edycji programu "Big Brother" zgłosiło się ok. 10 tys. chętnych. Spośród nich wyłoniono sto osób, które wzięły udział w testach przed kamerą. A do 2 edycji zgłosiło się już ok. 123 tys. chętnych!