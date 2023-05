Tak żyje na co dzień Helena Englert. Młoda aktorka często zaskakuje swoim wyglądem

Helena studiowała 18 miesięcy na New York University Tisch School of the Arts. Zdecydowała się na przerwanie nauki m.in. ze względu na zdalny tryb spowodowany pandemią.

- W Ameryce się nie odnalazłam. Może to kwestia czasu, bo jednak wyjechałam, a potem wszystkich dopadła pandemia. Może, gdybym mogła tam dokończyć rok akademicki, a nie studiować online ze swojego pokoju, miałabym inne refleksje – zaznaczyła Helena Englert.