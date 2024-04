Tak żyje Przemek Kossakowski po rozwodzie z Martyną Wojciechowską - zdjęcia. Ma nową miłość?

Ukończył studia na Wydziale Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Początkowo zajmował się malarstwem, następnie pracował jako nauczyciel, drwal, mechanik samochodowy, pracował też w holenderskiej chlewni oraz zbierał ziemniaki we Francji. Po wyprowadzce na wieś popadł w kryzys twórczy, a po sprzedaży domu na wsi wyjechał do miasta, lecz nie mógł znaleźć pracy, co spowodowało problemy finansowe.