Taka jest magia makijażu. Oto niezwykłe metamorfozy kobiet - zobacz zdjęcia PRZED i PO makijażu

Oto niezwykłe metamorfozy kobiet przed i po makijażu

Kobiety mają to do siebie, że zawsze znajdą w sobie coś, co im nie do końca odpowiada. Często są to zbyt małe lub zbyt duże usta, krótkie rzęsy, nieładny kształt nosa, nierówny koloryt skóry, zmarszczki, cienie pod oczami czy opadające powieki. Wiele mankamentów na twarzy można zamaskować za pomocą makijażu.

W niektórych przypadkach makijaż nie tylko podkreśla urodę, ale umożliwia wręcz zupełną zmianę wizerunku. Odpowiednio zrobiony makijaż potrafi zupełnie odmienić nasz wygląd. Makijaż nie uczyni z Ciebie nowej osoby, ale doda Ci pewności siebie.

Makijaż może całkowicie odmienić wygląd, ukryć trądzik, zmarszczki czy worki pod oczami.

