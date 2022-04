Taka jest na co dzień piosenkarka Anna Karwan. Mamy prywatne zdjęcia! KP

Anna Karwan była finalistką siódmej edycji programu "The voice of Poland". Jej interpretacja przeboju Zdzisławy Sośnickiej "Aleją Gwiazd" spotkała się z ogromnym uznaniem krytyków i fanów. W latach 2017-2018 wcielała się w postać piosenkarki Uli w "Barwach Szczęścia". Natalia Popczyk Zobacz galerię (14 zdjęć)

Anna Karwan jest piosenkarką, która popularność zdobyła w programie "The Voice of Poland". Wokalistka ma na swoim koncie nagrodę "Premiery" zdobytą na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zobaczcie w naszej galerii, jaka jest na co dzień Anna Karwan.