Taki jest adres Świętego Mikołaja. Na jaki adres wysłać list do św. Mikołaja? Sprawdź! [ADRES MIKOŁAJA W LAPONII i W POLSCE 2021]

Święty Mikołaj - adres

Kochany Mikołaju, przynieś mi proszę pod choinkę lalkę, misia i hulajnogę. Pozdrawiam, Michał 5 lat - między innymi takie listy wysyłają do świętego Mikołaja dzieci z całej Polski. Kartki świąteczne pisane przez dzieci do świętego Mikołaja trafiają do skrzynek Poczty Polskiej. Na jaki adres wysyłać listy do świętego Mikołaja?

Święty Mikołaj mieszka w Rovaniemi w Laponii w północnej części Finlandii. Tam mieści się Wioska świętego Mikołaja, w której Boże Narodzenie trwa cały rok! Mikołaj przyjmuje gości i odpowiada na listy. W Rovaniemi mieści się dom świętego Mikołaja, biuro oraz słynna poczta, w której pracują jego pomocnicy, elfy. Listy do świętego Mikołaja mogą wysyłać nie tylko dzieci, ale również dorośli.

Święty Mikołaj jest rekordzistą w liczbie otrzymywanej korespondencji. Na adres: Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930 Arctic Circle w Laponii przychodzi ponad pół miliona listów rocznie!