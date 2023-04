Taki ogród ma Małgorzata Socha - zobaczcie zdjęcia. Aktorka rozpoczęła już w nim wiosenne porządki

Małgorzata Socha chętnie dzieli się w swoich mediach społecznościowych nie tylko pasją do aktorstwa, ale także tym, jak spędza czas z najbliższymi. Wśród licznych relacji można zobaczyć sporo dotyczących zajmowania się swoich ogrodem.

Taki ogród ma Małgorzata Socha - zdjęcia

Aktorka pochwaliła się sadzeniem nowych kwiatów do dużych donic. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy celebrytka dzieli się swoją pasją do ogrodu. W zeszłym roku razem z dziećmi zajmowała się grządkami warzywnymi.

Jak wygląda ogród znanej aktorki? Jakie prace przeprowadziła w tym roku, a jakie w zeszłym? Dowiedz się tego, sprawdzając naszą galerię!