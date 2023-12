Taki styl ma Paulina Sykut-Jeżyna. Dziennikarka uwielbia łączyć klasykę z nowoczesnością

Paulina Sykut-Jeżyna to ciesząca się sympatią widzów dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Popularność zdobyła jako pogodynka w telewizji Polsat. Była również prowadzącą "Must Be The Music", "Się kręci i się kręci na żywo" czy "Dancing with the stars - taniec z gwiazdami". Jest laureatką "Telekamery "TeleTygodnia" w kategorii prezenter pogody.

Przeczytaj także: