Takie ekstremalne życie singla prowadzi Mister Polski Rafał Jonkisz. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Rafał Jonkisz urodził się 14 września 1997 roku w Rzeszowie. Jako nastolatek trenował akrobatykę sportową. Swoje umiejętności prezentował między innymi w programie "Mam talent", a ze swoim zespołem zdobył wicemistrzostwo świata w Show Dance. W 2015 roku został wybrany Misterem Polski. Rok później znalazł się w TOP 10 Mister World i zdobył tytuł Mister World Talent 2016. Doceniono bowiem jego umiejętności akrobatyczne. W tym samym roku znalazł się w pierwszej dziesiątce Mister Supranational. Zobaczcie, jak żyje Rafał Jonkisz, Mister Polski z 2015 roku. Zdjęcia >>>> Gałązka/AKPA Zobacz galerię (17 zdjęć)

Rafał Jonkisz, Mister Polski 2015, jest niezwykle aktywnym młodym człowiekiem. Kocha podróże i ekstremalne sporty. Ma dopiero 25 lat, a na swoim koncie mnóstwo ciekawych podróży w najdalsze zakątki świata. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Rafał Jonkisz, który od czterech lat jest singlem i nie spieszy mu się do tego, by tworzyć związek.