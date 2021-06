Takie emerytury mogą dostać seniorzy po waloryzacji. Znamy wskaźnik waloryzacji 2022 [24.06.2021]

NOWE "Milik wracaj", "stałe fragmenty" i "towarowy z węglem" - wnioski po meczu Polski ze Szwecją

Porażka 2:3 ze Szwecją odarła ze złudzeń największych optymistów. Odpadamy z Euro 2020 i to zasłużenie. Nie ma co marzyć o sukcesie na wielkiej imprezie, jeśli popełnia się tyle błędów i liczy, że wszystko załatwi za resztę Robert Lewandowski. Ten ostatni przynajmniej nie musi się wstydzić swojego występu, za to koledzy i selekcjoner... Tu już mamy wątpliwości.