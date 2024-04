Szachiści opanują Katowice! Rusza wyjątkowy XI Festiwal Szachowy

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przy szachownicach zobaczyć będzie można wielu wybitnych arcymistrzów, m.in. Radosława Wojtaszka czy Bartosza Soćko, którzy powalczą w turnieju o Puchar 100-lecia Śląskiego Związku Szachowego. Kibice i inni gracze będą mogli podpatrywać także m.in. Kacpra Pioruna, Jacka Gdańskiego, Gruzinkę Keti Tsatsalashvili, Ukrainców Andreia Volokitina i Oleksandra Sulypę, a także młodych, ale już utytuowanych graczy – mistrza świata do lat 16 zabrzanina Jakuba Seemanna, wicemistrza świata w tej samej kategorii Jana Klimkowskiegio oraz dwójkę katowiczan, czyli mistrza Europy do lat 12 Patryka Cieślaka i podbijającego szachowy świat Pawła Brzezinę.

Impreza rozpocznie się w piątek o godz. 16, gdy najlepsze polskie drużyny przystąpią do rozgrywek o PGNiG Drużynowy Puchar Polski w Szachach Błyskawicznych. Kolejnego dnia o godz. 10 rozpoczną się Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej dla młodych szachistów w kategoriach do lat 8, 10, 12 i 14 oraz rozgrywany w formule otwartej Turniej o Puchar 100-lecia Śląskiego Związku Szachowego. Oficjalne otwarcie imprezy zaplanowano na godz. 11, a mecz przyjaźni pomiędzy Śląskim, a Małopolskim Związkiem Szachowym rozpocznie się o godz. 16. Zawodnicy rywalizujący w Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i Turnieju o Puchar 100-lecia ŚZSzach pojawią się przy szachownicach również w niedzielę od godz. 10, a zakończenie XI Festiwalu Szachowego w Katowicach planowane jest na godz. 14.30.

Katowice to miasto, które bardzo mocno wspiera rozwój szachów i dba o to, by odbywały się tutaj duże szachowe imprezy. – O tym, że sportowa rywalizacja uczy i rozwija, nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie w przypadku szachów, które nie tylko znakomicie rozwijają umiejętność logicznego myślenia oraz przewidywania, ale też uczą szacunku do rywala. To zawsze, niezależnie od wyniku, kształtuje charaktery młodych zawodników – dodaje prezydent Krupa. Organizatorem Festiwalu jest Śląski Związek Szachowy, a partnerami miasto Katowice, węgierskie miasto Miszkolc, Hetman GKS Katowice i UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój.