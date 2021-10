Takie koce są idealne na jesienno-zimowe wieczory. Ciepłe, przytulne i modne koce i pledy [zdjęcia]

Na długie, chłodne wieczory jesienno-zimowe ciepły i przytulny koc to podstawa. Koc to jesienią i zimą element wyposażenia naszego domu, po który sięgamy szczególnie często. Jaki koc wybrać najlepiej? Dzianinowy, wełniany czy bawełniany? Wybór koców i pleców jest ogromny. Idealny koc na jesienno-zimowe wieczory nie powinien się elektryzować i podrażniać skóry, ma być ciepły, miękki, ładny i dobrze przy tym, by nie był zbyt drogi. Zobacz w naszej galerii najpiękniejsze wełniane koce i pledy idealne na jesienne wieczory >>>>>

pixabay.com