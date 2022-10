Takie kolory paznokci pogrubiają dłonie - lista. Tych kolorów lepiej unikać - dłonie wyglądają na grubsze

Piękne dłonie to wizytówka każdej kobiety. O wyglądzie dłoni świadczą nie tylko zadbane paznokcie czy biżuteria, ale również zdrowo wyglądająca skóra. Wiele kobiet jednak nie lub swoich dłoni, uważając, że są one zbyt pulchne i mają zbyt krótkie palce. Okazuje się, że istnieją kolory lakierów do paznokci, które sprawiają, że palce wyglądają na jeszcze krótsze a dłonie na grubsze. Kolor na paznokciach może zdziałać cuda. Odpowiedni kolor lakieru może odmłodzić dłonie, ale może je również optycznie pogrubić lub mocno podkreślić niedoskonałości. Są kolory, które sprawiają, że dłonie będą wyglądały na grubsze a palce na krótsze niż są w rzeczywistości. Kolor paznokci może wysmuklić dłonie albo je optycznie pogrubić.Okazuje się, że istnieją takie kolory paznokci, które postarzają, podkreślają wszelkie niedoskonałości i pogrubiają palce oraz dłonie. Sprawdź, jakich kolorów lakierów do paznokci lepiej unikać. Oto zestawienie najbardziej pogrubiających kolorów lakierów do paznokci.Jakie kolory lakierów do paznokci pogrubiają dłonie? Których kolorów lepiej unikać? Zobacz teraz w naszej galerii kolory lakierów do paznokci, przez które dłonie wyglądają na grubsze >>>>>

Łukasz Zarzycki