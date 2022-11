Takie mogą być przyczyny wypadania włosów. Wyjaśniamy, jakie mogą być przyczyny wypadania włosów

Włosy to dla wielu osób, a szczególnie dla kobiet, ważny atrybut urody. Zdrowe, lśniące i mocne włosy dodają uroku i pewności siebie, a słabe i nadmiernie wypadające mogą negatywnie wpływać na samopoczucie. Na skórze głowy znajduje się ok. 100-150 tysięcy włosów.Włos żyje przeciętnie 3-4 lata, po czym wypada, na przykład podczas mycia lub czesania. Gdy włos wypadnie, jest zastąpiony nowym włosem. W naturalnym procesie człowiek traci ok. 50-100 włosów dziennie.O nadmiernym wypadaniu włosów mówi się wtedy, gdy traci się więcej włosów niż 50–100 dziennie. Warto obserwować włosy, ponieważ ich zdrowie świadczy o kondycji organizmu. Warto obserwować swoje włosy i zastanowić się, z czego może wynikać ich nadmierne wypadanie. Jakie mogą być przyczyny wypadania włosów? Dlaczego włosy nadmiernie wypadają? Sprawdź teraz w naszej galerii >>>>>

unsplash.com