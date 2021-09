Takie obrzydlistwa mieszkają w twoim domu. Te insekty mogą uprzykrzać tobie życie

Czarne, śliskie, latające, chowające się w szafkach. Często przynosimy je do domu z różnymi produktami i nawet o tym nie wiemy. Czasami „przychodzą” do naszego mieszkania od sąsiadów. Budzą wstręt i przerażenie. Co gorsza, niektóre z nich nie dadzą się tak szybko wypędzić.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem zabezpieczającym nasz dom przed inwazją owadów są moskitiery. Stanowią niemal niewidzialną barierę przed owadami. Do wyboru mamy między innymi najprostsze w montażu moskitiery, przyczepiane na rzepy.

Takie obrzydlistwa mieszkają w twoim domu - lista

Komary i muchy to jednak nie jedyne owady na które musimy uważać w swoich domach. Niektóre, także groźne owady pojawiają się w innych miejscach. Zobaczcie szczegóły w poniższej galerii.