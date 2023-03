Takie owoce i warzywa można uprawiać na balkonie. Oto najlepsze rośliny na balkon

Do uprawy na balkonie najlepiej nadają się warzywa o krótkim okresie wegetacji oraz takie osiągające niewielkie rozmiary. Podobnie sprawa ma się też z owocami.Sprawdź wszystkie warzywa i owoce, które można uprawiać na balkonie --->

Brak ogrodu nie jest przeszkodą w tym, by zająć się uprawą warzyw i owoców. Wiele osób z chęcią zajęłoby się taką uprawą, bo jak wiadomo, własne zawsze smakują lepiej niż te kupne. Sporo roślin można trzymać w zwykłych doniczkach, a to oznacza, że wystarczy do tego nawet niewielki balkon. Jakie warzywa i owoce można uprawiać na balkonie? Wyjaśniamy!

Ogród na balkonie. Co posadzić?

Owoce i warzywa na balkon

Na wielu balkonach można zauważyć przeróżne kolorowe kwiaty. Rzadko jednak pojawiają się na nich inne rośliny, a warto podkreślić, że sporo gatunków warzyw i owoców nadaje się do uprawy w zwykłych doniczkach. Co więcej, taka forma swego rodzaju ogrodnictwa jest bardzo prosta do realizacji, więc poradzi sobie z nią każdy chętny. Posiadanie owoców i warzyw na balkonie umożliwia zbieranie ich w okresie ich dojrzałości. A ponadto, zawsze ma się je pod ręką, więc można cieszyć się ich świeżością zarówno wcześnie rano, jak i późnym wieczorem, po zamknięciu sklepów.

Jakie warzywa i owoce można sadzić na balkonie?

Nie wszystkie warzywa i owoce nadają się do uprawy w doniczkach czy pojemnikach. Wiele gatunków wymaga po prostu większej powierzchni do rośnięcia. Z tego też powodu dynie, kapusty czy takie gatunki, które tworzą głęboki system korzeniowy, nie będą się nadawać do trzymania ich na balkonie.

Do takiej uprawy najlepiej nadają się warzywa o krótkim okresie wegetacji oraz takie osiągające niewielkie rozmiary. Podobnie sprawa ma się także z owocami.

Uprawa roślin na balkonie

Uprawa wszelkiego rodzaju roślin na balkonie wymaga jednak takiego samego zaangażowania jak w zwykłym ogródku. Tu także należy pamiętać na przykład o regularnym podlewaniu czy ochronie przed szkodnikami. Ponadto, bardzo ważny jest dobór odpowiedniej wielkości doniczek tak, by rosnące rośliny miały wystarczająco dużo miejsca. Z kolei gatunki, na które się decydujemy, powinny być dobrane do naszego trybu życia. To znaczy, że nie warto decydować się na takie wymagające wielu zabiegów i pielęgnacji, jeśli nie dysponujemy zbyt dużą ilością wolnego czasu.