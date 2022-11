Takie są możliwe przyczyny gorączki. Uważaj - nie zawsze powodem jest infekcja

Gorączka to stan podwyższonej temperatury ciała. Prawidłowa ciepłota ciała to 36,6 stopni. Lekkie podwyższenie temperatury (do 37 stopni) nie powinno nas niepokoić. Powyżej 37 stopni do 38 stopni mówi się o stanie podgorączkowym. Gorączka zaczyna się od 38 stopni wzwyż. Najczęściej przyczyny gorączki upatrujemy w rozwijającym się przeziębieniu lub grypie. Prawdą jednak jest, że często powodem podwyższonej temperatury ciała są inne dolegliwości zapalne, a także nasza fizjologia.